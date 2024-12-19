Головне за день: Армія РФ намагається пробити шлях до Херсона. Путін не згоден на тимчасове перемир'я

Політика



Президент Володимир Зеленський заявив , що Україна не підписувала так звані Стамбульські угоди, про які постійно говорить голова Кремля Володимир Путін. Зеленський наголосив, що угод не існувало.



Україна вимагає не заморозки російської агресії, а повного припинення війни. Як заявив президент Володимир Зеленський, країна не може жити у замороженому конфлікті. Для припинення вогню необхідне розуміння ситуації на майбутнє, зазначив він, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі.



На прямій лінії за підсумками 2024 Володимира Путіна запитали про пропозицію Китаю припинити вогонь на нинішній лінії дотику. Він відповів, що це дасть перепочинок ЗСУ і відкинув пропозицію Орбана про тимчасове припинення вогню.



Суспільство



Верховна Рада ухвалила загалом законопроект №11161 про компенсації за зруйноване або вціліле майно на окупованих з 24 лютого 2022 року територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії.



Бойові дії



РФ обстріляла Куп'янський район - одна жінка загинула, ще троє людей поранено. У Херсоні під час обстрілу багатоповерхівки спалахнув дах. У Херсонській області одна людина загинула і одна отримала поранення внаслідок російських обстрілів. Пошкоджено 11 приватних будинків та три багатоповерхівки, будівлю гуртожитку та два авто. Армія РФ вночі з РСЗВ обстріляла Циркуни під Харковом: поранено чотирьох людей, пошкоджено дев'ять приватних будинків.



У Кривому Розі пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарню, школу, 10 авто, об'єкти бізнесу, перебито центральні колектори, лінії електропостачання, тролейбусні тролеї. Внаслідок удару зупинено одну з котелень.



Центр окупованої Горлівки на Донеччині 19 грудня потрапив під обстріл, внаслідок чого постраждали вісім людей.



Сили оборони України завдали удару по заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Підтверджується пожежа в районі об'єкта, а саме на встановленні каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Більш детальна інформація про наслідки поразки уточнюється.



Армія РФ проводила штурми поблизу села Новооленівка, на південь від села Піщане, на південь від села Волково, на південь від села Відродження і на південний захід від села Нескучне. Загарбники успіху не мали, зазнали втрат і відійшли. На окремих позиціях ЗСУ отримали критичні руйнування.



За даними американського Інституту вивчення війни, ЗСУ відбили втрачені позиції у південній частині селища Щербинівка на захід від Торецька.



Останніми днями активізувався наступ ЗС РФ на Херсонському напрямку: 61-а окрема бригада морської піхоти РФ штурмує острови Козацький та Круглик у гирлі Дніпра. Контроль з них дасть противнику доступом до річці, яка грає ключову стратегічну роль бойових діях Півдні. Про це пише американське видання Forbes.