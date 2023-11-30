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У США залишаються 90% грошей, які виділяє Вашингтон на військову допомогу Україні — ЗМІ

30 листопада 2023, 08:30

У США залишаються 90% грошей, які виділяє Вашингтон на військову допомогу Україні — ЗМІ

Левова частка коштів військової допомоги, які виділяють у Вашингтоні для України, витрачається на території Сполучених Штатів. Йдеться приблизно про 90%. Про це написав науковий співробітник Американського інституту підприємництва Марк Тіссен у матеріалі The Washington Post.

За словами експерта, ці гроші йдуть на виробництво нової зброї чи заміну того, що було надіслано Україні з американських складів.

У матеріалі йдеться, що у Штатах виробляється велика кількість основних систем озброєнь, які отримує Україна як допомога для боротьби з російською агресією. Виробництвом займаються 117 ліній у 31 штаті та 71 місті Америки. Проте 31 сенатор та член Палати представників, чиї штати та округи отримують кошти, що виділяються для України, голосують проти або за обмеження допомоги Києву.

Серед них, як пише видання, є носії антиукраїнських поглядів.

Повідомляється, що виділені для України гроші забезпечують значний розвиток американських заводів, а також створюють робочі місця та можливості для місцевих постачальників. Більше того, від цього користуються також ресторани, магазини та інші підприємства, які підтримують заводи з виробництва озброєнь.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що ще протягом деякого часу США матимуть змогу відправляти Україні зброю більшої дальності та артилерійські боєприпаси.

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