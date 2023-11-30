Рятувальники Дніпропетровської області отримали спеціальну техніку для розбору завалів

Екскаватор Sennebogen допоможе з розбором завалів. Фото: ДСНС

Рятувальники Дніпровщини отримали від німецьких партнерів екскаватор Sennebogen. Відео з новою технікою опублікували на сторінці ДСНС України у Facebook.

Екскаватор Sennebogen допоможе з розбором завалів. Фото: ДСНС

Потужна гусенична техніка була передана за сприяння Німецького федерального агентства з надання технічної допомоги Bundesanstalt Technisches Hilfswerk.



Новий екскаватор стане у нагоді при розборі завалів і використовуватиметься надзвичайниками для виконання інших завдань за призначенням.

Екскаватор Sennebogen допоможе з розбором завалів. Фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти із С-300 обстріляли Покровський район Донецької області. Під атаку потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждали 10 осіб, серед них 4 дитини. Ще п'ятьох людей шукають під завалами.



