У Покровській лікарні розповіли про стан постраждалих після нічного обстрілу мешканців міста та району

У Покровській лікарні розповіли про стан людей, які постраждали під час нічного обстрілу. Фото: Покровська ГВА

Після обстрілу Покровського району з травмами різного ступеня тяжкості до лікарні було доставлено п'ятьох місцевих жителів: двоє дорослих та троє дітей, молодшому з яких лише шість місяців. Про це сьогодні повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.

За словами генерального директора КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» Юрія Бородіна, доставлені пацієнти отримали легкі поранення, їм надано першу медичну допомогу.

Зазначається, що один чоловік залишається у щелепно-лицьовому відділенні для подальшого хірургічного втручання.

Крім жителів Покровська, до лікарні також надійшли двоє постраждалих із сусідніх міст. Вони перебувають у хірургічному відділенні.

«Загалом наша лікарня прийняла семеро постраждалих, включаючи чотирьох дітей, із пораненнями різних ступенів важкості. Всім їм надано необхідну допомогу, і зараз стан їхнього здоров'я стабільний. Ми завжди готові до різних викликів, вже відпрацьовано механізм дій за надзвичайних ситуацій», — зазначив Юрій Бородін.

Цього разу, щоб забезпечити невідкладну допомогу мешканцям міста та регіону в умовах військового стану, в екстреному порядку було зібрано команду з 30 медичних фахівців, йдеться у повідомленні Покровської МВА.

Нагадаємо, російські окупанти із С-300 обстріляли Покровський район Донецької області сьогодні вночі, 30 листопада. Під удар потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждали 10 осіб, серед них 4 дитини.