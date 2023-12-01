Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Втрати РФ на фронті перевищили 330 тисяч осіб

01 грудня 2023, 08:55

Втрати РФ на фронті перевищили 330 тисяч осіб

Загальні бойові втрати в окупаційних військ РФ орієнтовно склали понад 330 040 особового складу. Про це свідчить звіт Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, армія країни-окупанта лише минулої доби втратила 1280 осіб. На додаток до живої сили, українські захисники знищили 13 танків та 32 одиниці бойових броньованих машин росіян.

Загарбники також не зможуть більше скористатися 22 артилерійськими системами, двома РСЗВ, двома системами ППО та 38 одиницями автомобільної техніки та автоцистерн.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що російські окупаційні війська не залишають спроби оточити Авдіївку, атакуючи місто за підтримки з повітря, противник зазнав великих втрат у живій силі.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
втрати Росії
Організації
ЗСУ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:45
Путін побоюється, що провали у війні вплинуть на вибори в Росії — ISW
23:08
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 листопада
18:44
Мешканці одного з районів окупованого Донецька скаржаться на відсутність опалення
16:40
Прикордонники Краматорського загону виявили російську схованку зі зброєю
12:09
Зеленський вважає, що повернути Донбас складніше, ніж Крим
11:57
У НАТО зробили прогноз щодо перспектив ЗСУ на фронті
10:37
Окупанти почали розгортати в Україні нову дивізію десантників — розвідка Британії
23:38
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 листопада
15:51
Напередодні зими РФ накопичила великий арсенал ракет — Столтенберг
15:46
Пожежа на шахті в окупованому Шахтарську тривала 9 днів: деталі
14:17
В окупованому Донецьку не встановлюватимуть новорічну ялинку
11:25
ЗСУ нанесли удар під час наради чиновників-окупантів на Херсонщині — ЦНС
11:10
Російський генерал-майор Володимир Завадський загинув в Україні
10:46
РФ обстріляла три райони Харківщини за добу, є руйнування — ОВА
23:31
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 листопада
15:55
Стали відомі подробиці про наслідки ранкових вибухів у Токмаку
15:20
Керівництво РФ вимагає посилити паспортизацію на захоплених територіях України
14:53
П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Куйбишевського району захопленого РФ Донецька
13:11
Понад 160 тисяч абонентів залишаються без світла на окупованих територіях Донеччини та Луганщини
12:57
Перейшли на бік РФ: на Донеччині заочно засудили трьох «депутатів народної ради ДНР»
усі новини
12:52
Україна збільшить у кілька разів виробництво ракет, озброєння та боєприпасів у 2024 році
12:35
Сівкович координував інформдиверсії Шуфрича проти України
12:18
ФСБ затримала підозрюваного у підриві поїзда та атаці на військовий аеродром у Росії
12:04
Командувач ПС ЗСУ показав роботу сил ППО
11:15
У Києві планують доплачувати новобранцям ЗСУ
11:14
З сьогоднішнього дня у Запорізькій області змінилася тривалість комендантської години
10:40
Петра Порошенка не випустили з України з робочим візитом до США
10:30
У Росії розслідують вибухи в залізничному тунелі на кордоні з Китаєм як теракт
09:50
В Україні зафіксували 55 летальних випадків через COVID-19
09:35
Росіяни обстріляли Кривий Ріг та Нікопольський район Дніпропетровщини — ОВА
09:20
Авдіївський напрямок: снайпери ССО ліквідували 12 і поранили трьох оккупантів
08:55
Втрати РФ на фронті перевищили 330 тисяч осіб
08:45
Путін побоюється, що провали у війні вплинуть на вибори в Росії — ISW
08:20
У російському безпілотнику виявили SIM-картку українського оператора мобільного зв'язку
08:10
Сили оборони знищили 18 БпЛА типу «Shahed» із 25
08:01
Світовий банк надасть Україні понад мільярд доларів
23:28
Донос на себе або кримінальна справа: Нові правила в Росії для незгодних ►
23:08
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 листопада
23:02
Внаслідок обстрілу Бериславського району поранено двох поліцейських
22:38
НБУ знімає всі обмеження для банків на продаж валюти населенню
усі новини
ВІДЕО
Донос на себе або кримінальна справа: Нові правила в Росії для незгодних ► Донос на себе або кримінальна справа: Нові правила в Росії для незгодних ►
30 листопада, 23:28
Последствия удара по Торецку. Кадр из видео Авіаудар по Торецьку: є загиблий та поранені
30 листопада, 21:12
Окупанти вдарили по Новоградівці. Фото: Новини Донбасу Ракетний удар по Новоградівці: кількість загиблих зросла
30 листопада, 16:52
Володимир Зеленський. Фото: Пресслужба президента України Зеленський вважає, що повернути Донбас складніше, ніж Крим
30 листопада, 12:09
Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Клименко Окупанти вдарили по Покровському району: є загиблий, постраждали 10 людей, під завалами можуть бути люди
30 листопада, 08:19
Фото: Нацполіція/Fecebook Біля Авдіївки військові та поліція врятували людину, яка пробула під завалами майже тиждень
27 листопада, 17:44

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама