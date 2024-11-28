Під Покровськом окупанти розстріляли 4 українських військових, які здалися в полон

У Покровському районі російські військові розстріляли ще чотирьох українських військовополонених. Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.



За даними слідства, 22 листопада близько 14:00 окупанти штурмували позицію ЗСУ, розташовану поблизу селища Петрівка Покровського району. Четверо військовослужбовців ЗСУ вимушено здалися в полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї.



Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Розпочато досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину, який спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).



«Зараз тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння», — зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що 13 листопада російські загарбники розстріляли п'ятьох українських військовополонених на Покровському напрямку.



24 листопада поблизу села Новодарівка Запорізької області, де продовжуються активні бойові дії, військовослужбовці Збройних сил Росії розстріляли п'ятьох із шести українських захисників, взятих у полон.