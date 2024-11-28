Жінці, яка «зливала» Росії важливі дані про роботу ЗСУ, дали 15 років в'язниці

Переселенку з Донецької області, яка наводила російські ракети на Житомирську область та планувала втечу до РФ, засуджено до позбавлення волі на 15 років. Про це повідомили у СБУ.



За матеріалами справи жінка також розвідувала локацію ремонтних баз для важкого озброєння ЗСУ.



Співробітники СБУ затримали агентку у серпні 2023 року, коли вона готувалася до втечі до Росії. Тоді російське ГРУ планувало вивезти жінку до РФ транзитом через треті країни.



В українській спецслужбі уточнюють, що 43-річна переселенка із Донецької області після початку повномасштабної війни спочатку переїхала до Києва, а потім орендувала квартиру на Житомирщині.



«Вона шукала "виходи" на військову розвідку РФ через російські соцмережі. Там зрадниця залишала повідомлення, де пропонувала свої послуги, як інформатор. Також зловмисниця використала свою особисту сторінку в заборонених "Однокласниках" для героїзації бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" та виправдовувала їхні злочини», — йдеться у повідомленні СБУ.



Після дистанційного вербування агентка отримала оперативний псевдонім та інструкцію для подальших дій у регіоні. Отримані відомості вона передавала російському куратору анонімними чатами в месенджері та електронною поштою.



Жінку визнали винною за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); год. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).