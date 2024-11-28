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Путін намагається залякати українців та зірвати зусилля Трампа — Зеленський про заяви Кремля

28 листопада 2024, 19:54

Путін намагається залякати українців та зірвати зусилля Трампа — Зеленський про заяви Кремля

Президент України Володимир Зеленський закликав українців не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог. У своєму вечірньому відеозверненні він акцентував на тому, що Росія спробує посіяти паніку та страх, проте коли є загроза, необхідно йти в укриття.

«Для всіх наших людей: коли є повітряні тривоги та ракетні погрози, треба йти в укриття. Це тверде правило — правило, яке не залежить від тих чи інших заяв із Росії. Зараз може бути ще більше російських спроб сіяти страх і зневіру в Україні», — сказав Зеленський.

Також президент заявив, що Путін не хоче дати іншим закінчити війну, і загрожує «Орешником», щоб зірвати зусилля обраного президента США Дональда Трампа.

«І сьогодні ж у Казахстані Путін знову рекламував свої ракети — свою готовність вбивати та руйнувати. До тисяч ракет, які вже били Україною, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. До того ж Путін хоче не дати ще іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм "Орешником" зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа точно після інавгурації», — сказав Зеленський.

За словами глави держави, Путін хоче загострити ситуацію так, щоб Трамп не зміг закінчити війну. Президент наголосив, що Путін — «єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить».

«Саме тому путінська ескалація зараз — це тиск, щоб потім змушувати президента Америки йти на умови Росії. Ми розуміємо всі загрози», — зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Володимир Путін заявив у четвер в Астані, що РФ планує використання нової зброї — балістичної ракети «Орешник» проти України, порівнявши її потужність з ядерною зброєю.

Російський президент Володимир Путін заявив, що Росія застосує проти України «всі наявні засоби ураження», якщо та стане ядерною країною.

Раніше повідомлялося, що у своєму виступі в Астані Володимир Путін сказав, що наступною метою для балістичної ракети «Орешник» можуть стати центри ухвалення рішень у Києві.

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