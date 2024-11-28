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У Луганську необґрунтовано подорожчали продукти

28 листопада 2024, 23:15

У Луганську необґрунтовано подорожчали продукти

На окупованій території Луганської області люди нарікають на подорожчання продуктів. Зокрема, деякі виробники підняли ціни на товари, вартість яких за російськими законами регулюється.

Так, по всій Росії та на окупованих територіях вже понад місяць спостерігаються дефіцит та подорожчання низки товарів. Наприклад, це торкнулося вершкового масла.

В окупації люди так само відчувають нестачу продуктів, а ті, що є, подорожчали. У Луганську «прокурор» оголосив застереження чотирьом виробникам молочної продукції та яєць, а також трьом представникам мережевих магазинів роздрібної торгівлі.

В угрупуванні «ЛНР» заявили, що у окремих виробників подорожчали хліб та молоко більш ніж на 15%. Крім того, зафіксовано зростання цін на вершкове масло, «що може свідчити про укладання антиконкурентних угод виробниками з метою збільшення відпускної ціни на олію (картельна змова)».

Раніше уряд РФ та місцева влада регулювали ціни на соціально-значущі продовольчі товари. Тепер владі можна укладати  угоди про стабілізацію цін із виробниками та торгівельними мережами.

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