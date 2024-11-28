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РФ створила загрозу ядерного інциденту, вдаривши по українській енергетиці — що говорять у МАГАТЕ

28 листопада 2024, 22:47

РФ створила загрозу ядерного інциденту, вдаривши по українській енергетиці — що говорять у МАГАТЕ

Вранці 28 листопада Росія атакувала українські підстанції, які пов'язують атомні електростанції з енергосистемою. Це могло спричинити загрозу ядерного інциденту, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Європа та світ мають усвідомити, що сьогодні вранці Росія створила загрозу ядерному інциденту. Ми закликаємо МАГАТЕ та всі держави засудити ці безрозсудні атаки», — написав він у соціальній мережі Х.

Він також нагадав, що черговий російський ракетний та БПЛА обстріл, спрямований на мирних жителів та енергосистему, призвів до відключень електроенергії по всій Україні.

Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС під час ракетно-дронової атаки РФ превентивно знизили потужність, а один з енергоблоків Рівненської станції було відключено від мережі. Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

«Вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили рівень потужності як запобіжний крок під час широкомасштабних воєнних дій у країні (…). Загалом на АЕС дев'ять реакторів, усі вони знизили потужність. Також відключили від мережі один реактор РАЕС», — зазначив Гроссі у заяві на сайті МАГАТЕ увечері 28 листопада.

Зазначається, що АЕС продовжували отримувати зовнішню електроенергію, попри те, що ХАЕС втратила підключення до двох своїх ліній електропередач.

Дві команди МАГАТЕ були змушені ховатися в укритті під час повітряної тривоги.

Агентство також зазначає, що повідомлень про прямі пошкодження АЕС не надходило, але Україна повідомила, що удари знову вплинули на електричні підстанції, які використовуються станціями як для передачі, так і для отримання електроенергії для потреб.

«Ці підстанції, визначені МАГАТЕ як важливі для ядерної безпеки, були пошкоджені під час попередніх атак, у тому числі в серпні», — зазначила агентство.

АЕС потребують надійного підключення до мережі як для передачі електроенергії, так і для отримання зовнішньої енергії для охолодження реакторів.

В Україні продовжують діяти жорсткі графіки відключення електроенергії через ранкову атаку РФ.

Нагадаємо, що вранці 28 листопада Росія ракетами масово атакувала Україну, окупанти вдарили по енергетиці та іншим об'єктам інфраструктури.

Також ударів російських загарбників зазнали газові об’єкти країни.

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