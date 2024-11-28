Зниження віку мобілізації в Україні: тривають обговорення без тиску — МЗС

Україна обговорює зі США мобілізацію та її просування, а також мобілізаційний вік. Спікер міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що питання про зниження віку мобілізації до 18 років під час обговорення цієї теми ніколи не ставало точкою розбіжності чи напруження.



Я можу підтвердити, що ця тема обговорюється на переговорах. Я можу спростувати, що це точка напруги або вона обговорюється в критичному або негативному ключі», — сказав він.



Україна продовжує наголошувати на швидкому постачанні зброї як першочергової необхідності, сказав він.



«Ми інформуємо наших партнерів про динаміку та кількість мобілізованих, які ми маємо в Україні», — цитує його «Інтерфакс-Україна».



Він наголосив, що Україна не бачить питання збільшення мобілізації головною проблемою, як це подають іноземні медіа, посилаючись на джерела. Найважливішою зараз є саме зброя.



«Зараз у нас в Україні ситуація, коли ми не маємо відповідної кількості зброї та техніки, щоб оснастити вже мобілізованих людей. Ми вважаємо, що вже оголошена допомога — озброєння та техніка мають прибувати швидше. Це наша послідовна позиція від початку повномасштабної війни», — сказав він.



Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що в Україні не готуються до зниження мобілізаційного віку.