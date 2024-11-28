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Головне за день: Путін загрожує повторним ударом «Орєшніком». Військові РФ стратили полонених

28 листопада 2024, 23:25

Головне за день: Путін загрожує повторним ударом «Орєшніком». Військові РФ стратили полонених

Політика

 Російський президент Володимир Путін заявив , що Росія застосує проти України «всі наявні засоби ураження», якщо та стане ядерною країною. Крім цього він заявив, що РФ веде з Україною бойові дії, а не проводить «СВО».

Також він повідомив про початок серійного виробництва ракетного комплексу «Орєшнік» та про те, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати новою метою.

У відповідь радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк сказав , що Путін завжди використовує елементи ядерного шантажу та прямих погроз, і продовжить надалі це робити. Не варто слухати його істеричних заяв, розрахованих на пропагандистський ефект.

Майбутній радник із нацбезпеки обраного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц вивчає кілька пропозицій щодо припинення конфлікту в Україні. Як заявили співрозмовники телеканалу CNN, чиновники Трампа, швидше за все, наполягатимуть на якнайшвидшому припиненні вогню, щоб тимчасово заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть переговори.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс передав Україні три пускові установки Patriot.

Суспільство

 Жителям окупованого Донецька пригрозили , що у боржників відбиратимуть квартири. Голова окупаційної адміністрації Київського району Донецька Валентин Левченко не уточнив, на яке «рішення» чи «ухвалу» посилається. А також не вказав, наскільки великими мають бути борги. За його словами, житло будуть відбирати «в муніципальну власність», визнавати його безхазяйним і потім віддавати нужденним.

Бойові дії

 Вранці 28 листопада Росія атакувала критичну інфраструктуру – електричні підстанції у різних областях України. Також під удар російських загарбників потрапили газові об'єкти. Внаслідок атак є пошкодження у 14 регіонах. Серед місцевого населення загиблих немає, проте постраждала одна людина на Одещині.

Російські ракети також порушили повітряний простір Молдови. Чотири ракети, метою яких була Новодністровська ГЕС, розташована на території України, неподалік кордону з Молдовою, пролетіли над територією республіки.

У Херсонській області одна людина загинула та ще 11 отримали поранення внаслідок російських обстрілів 27 листопада. У Покровську поранено одну людину, пошкоджено підприємство. Покровськ та деякі села частково залишаються без електропостачання.

За попередніми даними, 24 листопада поблизу села Новодарівка Запорізької області, де продовжуються активні бойові дії, військовослужбовці Збройних сил Росії розстріляли п'ятьох із шести українських захисників, взятих у полон.

Російські військові розстріляли ще чотирьох українських військовополонених поблизу селища Петрівка Покровського району.

У Торецьку на Донеччині йдуть контактні бої. Окупанти стирають місто авіацією та артилерією, будинків фактично не залишилося.

Внаслідок обстрілу селища шахти ім. Ст. І. Леніна поранено мешканку Горлівки, пошкоджено будинки та господарські будівлі.

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