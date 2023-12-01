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Петра Порошенка не випустили з України з робочим візитом до США

01 грудня 2023, 10:40

Петра Порошенка не випустили з України з робочим візитом до США

П'ятий президент України Петро Порошенко записав відео на кордоні України, стверджуючи, що його не випускають з метою здійснити робочу поїздку до низки країн-партнерів, серед яких Польща та США.

Український політик та керівник партії «Європейська солідарність» наголосив, що у нього на руках є розпорядження, підписане головою Верховної Ради Стефанчуком.

Підписане відрядження головою Верховної Ради. Фото: Facebook

«Знову театр абсурду на кордоні. У мене підписано відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники не пропустили мене. Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власною ініціативою», - зазначив Порошенко.

Політик повідомив, що у Польщі та США у нього було заплановано десятки зустрічей. За словами Порошенка, з поляками він мав говорити про зняття блокади перевізників на кордоні, а з американцями — про забезпечення фінансування військової допомоги, що майже вичерпалося цього року.

Причиною відмови пропуску політика стало скасування розпорядження для робочої поїздки. Лідер «Європейської солідарності» мав відвідати Форум Міжнародного демократичного союзу, який проходитиме з 4 по 6 грудня у столиці США Вашингтоні.

Нагадаємо, що левова частка коштів військової допомоги, які виділяють у Вашингтоні для України, витрачається на території Сполучених Штатів.

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