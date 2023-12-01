У Дружківці майже 150 сімей отримали будівельні набори для ремонту пошкодженого російськими обстрілами житла

Майже 150 домогосподарств Дружківської громади отримали будівельні набори для ремонту житла, що пошкоджено обстрілами. Фото: Дружківська МВА

Цього тижня Дружківська міська військова адміністрація у співпраці з Данською радою у справах біженців в Україні надала гуманітарну допомогу сім'ям городян, житло яких постраждало внаслідок російських обстрілів. Про це повідомила Дружківська міська військова адміністрація.

Наголошується, що 147 домогосподарств отримали будівельні набори для ремонту пошкодженого житла (OSB-листи, рейки, дошки, плівку, монтажну піну, монтажний скоч, брезент, молоток, цвяхи).

Нагадаємо, у Дружківці за підтримки ЮНІСЕФ запрацював Центр психосоціальної допомоги сім'ям із дітьми.