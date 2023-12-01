В Дружковке почти 150 семей получили строительные наборы для ремонта поврежденного российскими обстрелами жилья

Почти 150 домохозяйств Дружковской громады получили строительные наборы для ремонта поврежденного обстрелами жилья. Фото: Дружковская ГВА

На этой неделе Дружковская городская военная администрация в сотрудничестве с Датским советом по делам беженцев в Украине оказала гуманитарную помощь семьям горожан, жилье которых пострадало в результате российских обстрелов. Об этом сообщила сегодня Дружковская городская военная администрация.

Отмечается, что 147 домохозяйств получили строительные наборы для ремонта поврежденного жилья (OSB-листы, рейки, доски, пленку, монтажную пену, монтажный скоч, брезент, молоток, гвозди).

Напомним, в Дружковке при поддержке ЮНИСЕФ заработал Центр психосоциальной помощи семьям с детьми.