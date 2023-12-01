Інвестори з Данії та Британії допоможуть відновити водозабезпечення Кремінської громади після деокупації

Інвестори з Данії та Великої Британії планують відновити інфраструктуру Луганської області після деокупації. Йдеться про відновлення системи водозабезпечення Кремінської громади. Про це передає Суспільне Донбас.



«Відновлення систем водопостачання та водовідведення — пріоритетне питання для тимчасово окупованих територій. Російські окупанти знищили майже всі комунікації», — зазначили у Луганській ОВА.



Як відомо, Кремінська громада отримала перші домовленості від західних інвесторів щодо відновлення інфраструктури регіону. Зокрема, тривають переговори щодо проєкту вартістю 9 мільйонів доларів. Система забезпечить водою 30 тисяч жителів громади та Кремінної.



Нагадаємо, на окупованих територіях Луганської області шахти Східвугілля працюють на генераторах через несплату за електроенергію. Є інформація, що підприємства знаходяться на межі закриття.