Инвесторы из Дании и Британии помогут восстановить водообеспечение Кременской громады после деоккупации

Инвесторы из Дании и Великобритании планируют восстановить инфраструктуру Луганской области после деоккупации. Идет речь о восстановлении системы водообеспечения Кременской громады. Об этом передает Суспільне Донбас.



«Восстановление систем водоснабжения и водоотведения - приоритетный вопрос для временно оккупированных территорий. Российские оккупанты уничтожили почти все коммуникации», — отметили в Луганской ОВА.



Как известно, Кременская громада получила первые договоренности от западных инвесторов на восстановление инфраструктуры региона. В частности, продолжаются переговоры по проекту стоимостью 9 миллионов долларов. Система обеспечит водой 30 тысяч жителей громады и Кременной.



Напомним, на оккупированных территориях Луганской области шахты «Востокугля» работают на генераторах из-за неуплаты за электроэнергию. Есть информация, что предприятия находятся на грани закрытия.