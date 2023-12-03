Армія РФ обстріляла Авдіївку та село Костянтинівка. Одна людина загинула та двоє поранені

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: прокуратура

Одного мирного жителя загинули і двоє поранено внаслідок обстрілів Авдіївки та села Костянтинівка з боку російських військ. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Так, в Авдіївці 64-річний місцевий мешканець отримав наскрізне осколкове поранення. На момент атаки чоловік знаходився на власному подвір’ї, яке розташоване поблизу зони проведення бойових дій.



Під приціл російських військ потрапило й село Костянтинівка Покровського району. Жінка 70 років отримала вогнепальні осколкові рани, а її 69-річна односельчанка від отриманих поранень загинула на місці. Обстріл їх застав на вулиці.



Населені пункти армія Росії обстріляла, ймовірно, з використанням ствольної артилерії, зазначає прокуратура. Також вибухами пошкоджено приватні будинки.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).