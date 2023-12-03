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Армія РФ обстріляла Авдіївку та село Костянтинівка. Одна людина загинула та двоє поранені

03 грудня 2023, 22:04

Армія РФ обстріляла Авдіївку та село Костянтинівка. Одна людина загинула та двоє поранені

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: прокуратура Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: прокуратура

Одного мирного жителя загинули і двоє поранено внаслідок обстрілів Авдіївки та села Костянтинівка з боку російських військ. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Так, в Авдіївці 64-річний місцевий мешканець отримав наскрізне осколкове поранення. На момент атаки чоловік знаходився на власному подвір’ї, яке розташоване поблизу зони проведення бойових дій.

Під приціл російських військ потрапило й село Костянтинівка Покровського району. Жінка 70 років отримала вогнепальні осколкові рани, а її 69-річна односельчанка від отриманих поранень загинула на місці. Обстріл їх застав на вулиці.

Населені пункти армія Росії обстріляла, ймовірно, з використанням ствольної артилерії, зазначає прокуратура. Також вибухами пошкоджено приватні будинки.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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