Армия РФ обстреляла Авдеевку и село Константиновка. Один человек погиб и двое ранены

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: прокуратура

Один мирный житель погиб и двое ранены в результате обстрелов Авдеевки и села Константиновка со стороны российских войск. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



Отмечается, что в Авдеевке 64-летний местный житель получил сквозное осколочное ранение. На момент атаки мужчина находился на собственном подворье, расположенном вблизи зоны проведения боевых действий.



Под прицел российских войск попало и село Константиновка Покровского района. Женщина 70 лет получила огнестрельные осколочные раны, а ее 69-летняя односельчанка от полученных ранений погибла на месте. Обстрел их застал на улице.



Населенные пункты армия России обстреляла, вероятно, с использованием ствольной артиллерии, отмечает прокуратура. Также взрывами повреждены частные дома.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).