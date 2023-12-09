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У Запорізькій області через обстріл загинула жінка — ОВА

09 грудня 2023, 10:33

У Запорізькій області через обстріл загинула жінка — ОВА

Росіяни минулої доби обстріляли 17 населених пунктів у Запорізькій області, є жертва. Про це повідомив начальник Запорізької ОВ Юрій Малашко.

«Зафіксовано 64 удари по Запорізькій області», — зазначив він.

За словами голови ОВА, окупанти атакували безпілотниками Гуляйполе, Роботіно, Малу Токмачку та Степове. Обстрілу з РСЗВ зазнав Степногірськ.

Внаслідок артобстрілу загинула 56-річна місцева мешканка.

Загалом 59 артилерійських ударів було зафіксовано на території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Лук'янівського, Білогір'я, Полтавки, Кам'янського, П'ятихаток та Лобкового.

В ОВА надійшло десять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти 28 листопада завдали 153 ударів по 26 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак одна людина загинула і четверо отримали поранення.

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