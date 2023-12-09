В Запорожской области из-за обстрела погибла женщина — ОВА

Россияне за минувшие сутки обстреляли 17 населенных пунктов в Запорожской области, есть жертва. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

«Зафиксировано 64 удара по Запорожской области», — отметил он.

По словам главы ОВА, оккупанты атаковали беспилотниками Гуляйполе, Работино, Малую Токмачку и Степное. Обстрелу из РСЗО подвергся Степногорск.

В результате артобстрела погибла 56-летняя местная жительница.

В целом 59 артиллерийских ударов были зафиксированы на территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Зализничного, Новодаровки, Левадного, Лукьяновского, Белогорья, Полтавки, Каменского, Пятихаток и Лобкового.

В ОВА поступило десять сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты 28 ноября нанесли 153 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак один человек погиб и четверо получили ранения.