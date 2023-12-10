Зеленський вирушив до Аргентини: обговорив з лідерами Латинської Америки розвиток торгівлі та «формулу світу»

Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих зустрічей з лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадору. Глава держави подякував Латинській Америці за підтримку України.



«Для нас дуже важливою є підтримка і потужний об'єднаний голос держав Латинської Америки, які підтримують українських людей у війні за нашу свободу і демократію», — зазначив він.



Зеленський повідомив, що подякував президенту Сантьяго Пеньї за рішучу підтримку України в рамках міжнародних організацій. Також сторони обговорили шляхи розвитку торгівлі між Україною та Парагваєм.



За словами Зеленського, під час переговорів із президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу особливу увагу було приділено перспективі проведення саміту Україна-Латинська Америка.



Щодо переговорів із президентом Еквадору Даніелем Нобоа, то глава української держави обговорив можливості розвитку двосторонньої співпраці України та Еквадору: у сфері безпеки, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією.



«Запропонував приєднатися до імплементації української «формули світу», — додав Зеленський.