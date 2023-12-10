Зеленский отправился в Аргентину: обсудил с лидерами Латинской Америки развитие торговли и «формулу мира»

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных встреч с лидерами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Глава государства поблагодарил Латинскую Америку за поддержку Украины.



«Для нас очень важна поддержка и мощный объединенный голос государств Латинской Америки, которые поддерживают украинских людей в войне за нашу свободу и демократию», — отметил он.



Зеленский сообщил, что поблагодарил президента Сантьяго Пеньи за решительную поддержку Украины в рамках международных организаций. Также стороны обсудили пути развития торговли между Украиной и Парагваем.



По словам Зеленского, во время переговоров с президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу особое внимание было уделено перспективе проведения саммита Украина-Латинская Америка.



Что касается переговоров с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, то глава украинского государства обсудил возможности развития двустороннего сотрудничества Украины и Эквадора: в сфере безопасности, диджитализации, торговли сельскохозяйственной продукцией.



«Предложил присоединиться к имплементации украинской «формулы мира», — добавил Зеленский.