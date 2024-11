Україна повинна мати можливість застосовувати далекобійне озброєння вглиб РФ — Боррель

Боррель закликав ЄС зняти обмеження для України на удари в глиб Росії. Фото: відкриті джерела

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель сподівається, що члени ЄС зможуть домовитися, щоб дозволити Україні використовувати зброю для ударів углиб Росії. Про це повідомляє The Guardian.



«Я знову і знову повторюю, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, яку ми їй надали, щоб не лише зупинити стріли, а й уразити стрільців», — сказав він перед зустріччю з міністрами закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.



Боррель вірить, що члени ЄС ще раз обговорять це питання.



«Я продовжую вірити, що саме так і треба вчинити. Сподіваюся, держави-члени дійдуть згоди», — резюмував чиновник.



Раніше ми писали, що The New York Times з посиланням на американських чиновників писали, що нібито Джо Байден дозволив Україні використовувати балістичні ракети великої дальності ATACMS для ударів по території Росії.



Крім того, Франція та Великобританія дозволили Україні завдавати ударів углиб території Росії за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow.



Однак, французьке видання Le Figaro змінило текст від 17 листопада.