У МЗС Франції прокоментували дозвіл на удари далекобійними ракетами по РФ

Дозвіл Києву завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії французькими ракетами великої дальності залишається одним з варіантів. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє Reuters.
«Ми відкрито заявили, що це варіант, який ми розглянемо, якщо він дозволить завдати удару по цілям, з яких Росія зараз здійснює агресію на українській території. Отже, з іншого боку, нічого нового», — зазначив чиновник журналістам перед зустріччю міністрів ЄС у Брюсселі.
Раніше ми писали, що The New York Times з посиланням на американських чиновників писали, що нібито Джо Байден дозволив Україні використовувати балістичні ракети великої дальності ATACMS для ударів по території Росії.
Крім того, Франція і Великобританія дозволили Україні завдавати ударів углиб території Росії за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow. Однак французьке видання Le Figaro змінило текст від 17 листопада.
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