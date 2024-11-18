Покровськ частково залишився без світла: причина

У понеділок, 18 листопада, місто Покровськ Донецької області частково залишилося без електропостачання. Причина – ремонтні роботи. Про це повідомили у прес-службі Покровської міської військової адміністрації.
«Для виконання ремонтних робіт на високовольтних лініях частково знеструмлено місто Покровськ», — йдеться в повідомленні.
У відомстві уточнили, що роботи виконуватимуться до 17:00.
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