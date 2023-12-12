Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Заморожені активи РФ у Європі мають намір передати Україні

12 грудня 2023, 08:01

Заморожені активи РФ у Європі мають намір передати Україні

Єврокомісія має намір направити 15 млрд євро із заморожених активів Росії в Україні як фінансову підтримку, але розроблений план мають підтримати всі держави-члени ЄС. Про це повідомила Financial Times.

«Ми працюємо над тим, щоб мобілізовані російські активи також могли бути використані на користь України», — заявила прессекретар Єврокомісії Анни Пізонеро.

За інформацією Financial Times, ЄС має намір використати прибуток, отриманий від заморожених активів Росії в Європі для фінансування допомоги Україні. Така схема, пише FT, має намір зібрати до 15 мільярдів євро.

Для того, щоб план спрацював і гроші потрапили до Києва, потрібна одностайна підтримка країн-членів ЄС.

Раніше повідомлялося, що Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні, кошти підуть на підтримку населення країни напередодні зими. Йдеться про 1,4 мільярда крон (понад 130 млн доларів).

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Україна Європейський Союз РФ ЄС активи

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:30
Російський «військор» на окупованій Донеччині порушив стандарти журналістики, допомагаючи окупанту донести кулемет на фронті
09:47
«ДНР»: внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав чоловік
08:22
Вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами
23:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 грудня
14:53
Окупанти планують відбирати земельні ділянки українців на окупованих територіях
13:41
Завозять агітаторів та глушать зв`язок. Росіяни розпочали підготовку до виборів на окупованих територіях України
13:05
«ДНР»: в окупованому Донецьку сталася пожежа, загинув чоловік
20:43
Шість людей постраждали в окупованому Донецьку внаслідок скидання снарядів із БПЛА
16:59
В окупованій Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу
15:57
Окупанти вдарили по Херсону, є поранені
15:15
Через обстріл РФ у Запорізькій області загинула жінка
14:27
Україна закликала засудити намір Росії провести президентські вибори на окупованих територіях
12:17
Російський безпілотник атакував Берислав, є загиблий та поранений — ОВА
11:48
Окупанти захопили об'єкт інфраструктури в Авдіївці — ISW
10:33
У Запорізькій області через обстріл загинула жінка — ОВА
09:20
З нового року українцям в окупації відмовлятимуть у медичній допомозі — ЦНС
08:50
Окупанти за добу здійснили 28 ракетних та 27 авіаударів — Генштаб
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 8 грудня
20:20
Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ►
19:16
Маріуполь може повністю залишитися без світла
усі новини
11:30
Російський «військор» на окупованій Донеччині порушив стандарти журналістики, допомагаючи окупанту донести кулемет на фронті
11:01
На Донеччині затримали агентку ФСБ
10:36
У Харкові в ліфті згоріла людина: причини трагедії
10:35
Прикордонники затримали попа московського патріархату: намагався переправити на човні до Молдови військовозобов'язаних
09:47
«ДНР»: внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав чоловік
09:35
Білгородську область РФ атакували ракетою «Точка-У»
09:30
На окупованій території Луганської області 100 тисяч людей залишилися без електропостачання
08:38
Окупанти вдарили по центру Херсона, постраждав чоловік
08:30
У мережі Kyivstar стався технічний збій: зник інтернет та зв'язок
08:22
Вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами
08:01
Заморожені активи РФ у Європі мають намір передати Україні
23:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 грудня
23:02
Краматорський водоканал запустив у роботу call-центр
22:28
Поширював російську пропаганду: судитимуть мешканця Покровська
21:51
У тимчасово окупованому Маріуполі спалах коронавірусної інфекції
21:11
Діти до 7 років у Краматорську отримають новорічні подарунки
20:34
«єВідновлення»: заяву на отримання допомоги тепер можна подати через ЦНАП чи нотаріуси
19:56
Мешканці Краматорська продовжують смітити в укриттях — міськрада
19:25
Символ миру: Віфлеємський вогонь доставили до Донецької області
18:47
Два авто та дохід вищий за 4 млн гривень: міністр оборони Умеров оприлюднив декларарії
усі новини
ВІДЕО
На окупованій території військові ССО вразили наглядовий пункт росіян На окупованій території військові ССО вразили наглядовий пункт росіян
11 грудня, 10:59
У Макіївці після обстрілу горить, ймовірно, нафтобаза. Фото: скріншот відео В окупованій Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу
09 грудня, 16:59
Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ► Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ►
08 грудня, 20:20
Володимир Путін підтвердив намір переобратися президентом РФ. Фото: пресслужба презідента РФ Володимир Путін сьогодні оголосив про участь у президентських виборах
08 грудня, 13:56
Затримання Володимира Кабація. Кадр з відео В окупованому Донецьку ФСБ затримала гендиректора концерну «Залізниці Донбасу»
08 грудня, 10:50
День святого Миколая 2023 року: діти загиблих захисників Донецької області отримали солодкі подарунки День святого Миколая 2023 року: діти загиблих захисників Донецької області отримали солодкі подарунки
07 грудня, 10:38

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама