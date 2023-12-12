Заморожені активи РФ у Європі мають намір передати Україні

Єврокомісія має намір направити 15 млрд євро із заморожених активів Росії в Україні як фінансову підтримку, але розроблений план мають підтримати всі держави-члени ЄС. Про це повідомила Financial Times.

«Ми працюємо над тим, щоб мобілізовані російські активи також могли бути використані на користь України», — заявила прессекретар Єврокомісії Анни Пізонеро.

За інформацією Financial Times, ЄС має намір використати прибуток, отриманий від заморожених активів Росії в Європі для фінансування допомоги Україні. Така схема, пише FT, має намір зібрати до 15 мільярдів євро.

Для того, щоб план спрацював і гроші потрапили до Києва, потрібна одностайна підтримка країн-членів ЄС.

Раніше повідомлялося, що Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні, кошти підуть на підтримку населення країни напередодні зими. Йдеться про 1,4 мільярда крон (понад 130 млн доларів).