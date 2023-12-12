У Києві видали ще 20 ордерів на тимчасове житло для ВПО

Нове житло для ВПО, поки ЗСУ не повернути анексовані території. Фото: КМДА

Сьогодні у столичній мерії вручили ще 20 ордерів на нові квартири внутрішньо переміщеним громадянам для тимчасового проживання. Про це повідомили у КМДА.



«Це сім'ї з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Зокрема багатодітні сім'ї, а також виховують дітей з інвалідністю. Сім'ї, де діти постраждали внаслідок воєнних дій, де мама сама виховує дітей, та сім'ї, в яких знищено чи пошкоджено житло», — заявили у столичній адміністрації.

Нове житло для ВПО, поки ЗСУ не повернути анексовані території. Фото: КМДА

Житла для тимчасового проживання потребують 1 257 сімей внутрішньо переміщених осіб, які знайшли притулок у столиці. Київ уже закупив 113 квартир на загальну суму майже 230 мільйонів гривень, які надасть безплатно вимушеним переселенцям.



Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення армії РФ до України в Києві зареєструвалися 207 тисяч внутрішньо переміщених осіб із різних регіонів України.



