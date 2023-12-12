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WSJ: Європа практично беззахисна перед Путіним

12 грудня 2023, 17:05

WSJ: Європа практично беззахисна перед Путіним

Аналіз, проведений журналістами WSJ, малює катастрофічну картину обороноздатності Європи та боєздатності її армій, пише BILD.

Видання дійшло висновку, що за десятиліття, що минули після закінчення Холодної війни, європейські армії ослабли, оскільки сильні у військовому плані Сполучені Штати підтримували НАТО та всю оборонну політику в Європі.

За цей час значну частину військової промисловості в Європі було скорочено. За словами професора військових досліджень Ентоні Кінга, Європа «систематично демілітаризується», тоді як Росія озброюється та готує свої сили у війні на території України.

Військовий експерт Малкольм Чалмерс вважає, що у перспективі Росія «зможе створити грізну армію, здатну становити загрозу для Європи».

Наприкінці холодної війни у Німеччині було 500 000 солдатів із Західної Німеччини та 300 000 із Східної. Сьогодні ж у Бундесвері лише близько 180 000 солдатів, готових до розгортання.

За даними WSJ, у розпорядженні армії ФРН є лише 200 бойових танків — і лише половина з них у робочому стані. При цьому промисловість країни може виробляти лише близько трьох танків на місяць, а боєприпасів німецької армії вистачить на два дні інтенсивних боїв.

Великобританія — провідний військовий союзник США і найбільший європейський інвестор в оборонну промисловість — має у своєму розпорядженні всього 150 бойових танків і десяток артилерійських гармат. У країні немає жодної повністю боєздатної бронетанкової дивізії.

Франція має менш як 90 одиниць важкої артилерії, що приблизно еквівалентно тій кількості, яку Росія втрачає щомісяця в Україні.

Данія не має ні важкої артилерії, ні підводних човнів, ні систем ППО. Нідерланди, своєю чергою, розформували свій останній бронетанковий підрозділ у 2011 році та включили деякі танки, що залишилися, до складу німецької армії.

Лише Польща, Фінляндія та країни Балтії, що межують з Росією або перебувають у безпосередній близькості від неї, вибиваються із загального ряду та розширюють можливості своїх збройних сил.

Так, наступного року Польща планує витратити на оборону понад 4% свого річного економічного виробництва, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 році. Таким чином, через два-три роки Польща може мати найсильніші збройні сили в Європі.

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