Збитий на Одещині дрон пошкодив авторемонтне підприємство

Один Shahed упав на територію авторемонтного підприємства в Одесі. Фото: Telegram

Вечірня атака російських ударних дронів, випущених із тимчасово окупованого Криму по Одеській області, була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури регіону. Про це йдеться у доповіді Сил оборони Півдня.



«Під прикриттям густого туману, дрони заходили на удар як з акваторії Чорного моря, так і за напрямком тимчасово окупованої Херсонщини. Силами протиповітряної оборони ліквідовані всі 9 БпЛА типу Shahed-131/136», — підтвердили в командуванні захисників південного регіону.



Один зі збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.

Один Shahed упав на територію авторемонтного підприємства в Одесі. Фото: Telegram

Один Shahed упав на територію авторемонтного підприємства в Одесі. Фото: Telegram

Двоє цивільних співробітників отримали поранення, їх госпіталізовано, їхній стан задовільний. Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автомобілів, 3 — вигоріли вщент.



В Одеському районі уламками іншого збитого дрона пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Люди не постраждали.

Один Shahed упав на територію авторемонтного підприємства в Одесі. Фото: Telegram

Один Shahed упав на територію авторемонтного підприємства в Одесі. Фото: Telegram

Один Shahed упав на територію авторемонтного підприємства в Одесі. Фото: Telegram

У середу, 13 грудня, близько 3:00 у Києві пролунало близько десяти потужних вибухів. Після цього у місті оголосили тривогу. Внаслідок падіння уламків збитих ППО ракет виникли пожежі у Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах столиці.