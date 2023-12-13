Поліція Києва проводить обшуки у «Київському метрополітені». Фото: МВС

Поліція Києва проводить обшуки у «Київському метрополітені», «Метробуді» та структурних підрозділах КМДА в рамках кримінального провадження за кваліфікації «Службова недбалість», яка призвела до зупинки руху між станціями «Теремки» та «Либідська». Про це повідомляє МВС.



«Слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії чи бездіяльність яких сталися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену», — заявили правоохоронці.



Нагадаємо, з 9 грудня Київський метрополітен зупинить рух між станціями «Теремки» та «Либідська» через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями.



Відсьогодні між станціями метро «Теремки» - «Деміївська» працює «човниковий» рух поїздів, коли на ділянці курсує поїзд з інтервалом 13 хв та 17 хв, залежно від напрямку руху.



Працівники метрополітену можуть регулювати прохід пасажирів на станції, щоб уникнути скупчень людей на платформах.



На станціях розміщено навігаційні матеріали, де вказано режим роботи синьої лінії метро, а також графік «човникового» руху поїздів.