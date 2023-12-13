Понад 300 населених пунктів на Донеччині залишаються без світла — Міненерго

На Донеччині внаслідок обстрілів з боку російських окупантів без електрики залишаються 350 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Загалом з урахуванням знеструмлених через бойові дії без електропостачання залишаються 350 населених пунктів - 208 тисяч точок обліку», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що через негоду станом на 6-ту ранку без світла залишилось 182 населених пункти. Вже на 9:00 без світла були — 57 населених пунктів (13 тисяч точок обліку). Протягом доби підключено 32 населених пункти (22,2 тисячі споживачів).



Нагадаємо, 12 грудня енергетикам вже вдалося відновити електропостачання будинків понад 20 тисяч осіб у Донецькій області.