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Понад 300 населених пунктів на Донеччині залишаються без світла — Міненерго

13 грудня 2023, 11:22

Понад 300 населених пунктів на Донеччині залишаються без світла — Міненерго

На Донеччині внаслідок обстрілів з боку російських окупантів без електрики залишаються 350 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

«Загалом з урахуванням знеструмлених через бойові дії без електропостачання залишаються 350 населених пунктів - 208 тисяч точок обліку», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що через негоду станом на 6-ту ранку без світла залишилось 182 населених пункти. Вже на 9:00 без світла були — 57 населених пунктів (13 тисяч точок обліку). Протягом доби підключено 32 населених пункти (22,2 тисячі споживачів).

Нагадаємо, 12 грудня енергетикам вже вдалося відновити електропостачання будинків понад 20 тисяч осіб у Донецькій області.

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