ЗСУ показало успішне застосування ПЗРК «Игла» по «шахеду»

Збройні сили України продемонстрували успішне застосування ПЗРК «Игла» з тепловізійним обладнанням по «шахеду». Відео опублікував СтратКом ЗСУ.



Зазначається, що завдяки модернізації мобільні вогневі групи Повітряних Сил стають ще ефективнішими проти «шахедів» у темряві.



«На відео ліквідація "шахедів" із ПЗРК "Игла" та зенітного ракетного комплексу від командування "Південь"», — йдеться у повідомленні.

Успішне застосування ПЗРК "Ігла" із тепловізійним обладнанням. Завдяки модернізації мобільні вогневі групи Повітряних Сил стають ще ефективнішими проти "шахедів" у темряві.

На відео: збиття "шахедів" із ПЗРК "Голка" та зенітного ракетного комплексу від ПК "Південь". pic.twitter.com/kMBztb0lR2 — _StratCom (@StratCom_AFU) December 13, 2023



Раніше сьогодні, в ніч проти 13 грудня, окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» з району Балаклави (тимчасово окупований Крим). Сили ППО збили усі десять ударних дронів.



Нагадаємо, російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет є руйнування у кількох районах міста.