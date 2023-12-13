Навколо Куп'янська в Харківській області будують кільцеву оборону — ОВА

Куп'янськ зміцнюють кільцевою обороною. Для цього довкола міста створюють кілька кілець захисних споруд. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на заяву керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

«Ми будуємо оборону Куп'янська на зразок Харкова, коли ми будували оборону з кількох кілець захисних споруд. Конкретику не скажу, але все необхідне для військових ми створюємо, щоб вони займалися знищенням нашого супротивника», — сказав Синєгубов.

За словами голови ОВА, станом на сьогоднішній день фортифікаційні споруди будують на всіх напрямках, однак у пріоритеті — зміцнення чотирьох основних напрямків.

«Ми працюємо цілодобово. Спостерігаємо постійно за діями окупантів, повинні вживати заходів. Щодо фортифікаційних споруд — їх будуємо на всіх напрямках. Пріоритетних — чотири: Сумський, Куп'янський, Лиманський, Боровський», — пояснив він.

Раніше повідомлялося, що вчора російські війська обстріляли Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок атаки окупантів одна людина загинула, ще одна поранена.