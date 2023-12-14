Силам оборони вдалося збити 41 із 42 ударних БпЛА типу Shahed

У ніч на 14 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА і зенітними керованими ракетами С-300. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



Шість ЗКР [зенітні керовані ракети] випущено близько опівночі із тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.



«Ударними БПЛА "Shahed-136/131" противник почав атакувати з 19.00 13 грудня. Пуски здійснювалися хвилями за трьома напрямками: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ», – підтвердило командування Повітряних Сил.



Загалом зафіксовано пуски 42 російських ударних БпЛА. Основний напрямок удару – Одеська область.



Цієї ночі захисникам вдалося збити 41 із 42 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Переважна більшість на Одещині.



Раніше, в ніч проти 13 грудня, окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» з району Балаклави (тимчасово окупований Крим). Сили ППО збили усі десять ударних дронів.