У «ЛНР» понад 48 тисяч абонентів залишилися без світла: причина

У невизнаній «ЛНР» без електропостачання через негоду залишаються понад 48 тис. людей. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління МНС «ЛНР».



«Станом на кінець доби 13 грудня без електропостачання залишаються 48 017 абонентів (387 трансформаторних підстанцій), 34 соціально значущі об'єкти в 98 населених пунктах 11 муніципальних округів» — йдеться в повідомленні.



Своєю чергою голова Луганської ОВА Артем Лісогор зазначив, що Лисичанськ, який був окупований влітку 2022 року російськими військами, частково знеструмлений.



«У більшості районів окупованого Лисичанська немає світла. У грудні загарбники мали одну спробу заживити окремі будівлі. Однак одразу згорів трансформатор», — резюмував він.



Нагадаємо, на Донеччині без електроенергії залишаються 169 населених пунктів, це 48 тисяч сімей.