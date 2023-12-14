Армія РФ вдарила по Херсонській громаді: постраждала пенсіонерка, є руйнування

Російські окупанти вкотре атакували Херсонську громаду з окупованої території сьогодні вдень, 14 грудня. Внаслідок обстрілу постраждала пенсіонерка. Про це повідомив голова Херсонської ДВА Роман Мрочко.



«Близько 14:00 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вкотре обстріляли Херсонську міську територіальну громаду», — йдеться у повідомленні.



За словами Мрочка, жінка 1941 року народження отримала контузію. Також є пошкодження будинків.



Нагадаємо, російські війська вночі 13 грудня обстріляли село Миролюбівка Херсонського району. Під завалами приватного будинку загинула 63-річна жінка.