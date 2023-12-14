Російський дрон порушив повітряний простір Румунії: у НАТО його не дозволили збити — ЗМІ

У ніч на 14 грудня, російські закватники випустили на Одещині 40 дронів. Один із дронів порушив повітряний простір Румунії — країни НАТО, але збити БПЛА не дозволили. Про це повідомляє Bild.

Як відомо в ніч проти 14 грудня Росія атакувала "шахедами" український порт Ізмаїл на Дунаї. Щонайменше один із дронів порушив повітряний простір Румунії — країни НАТО. У відповідь через тривогу в небо здійнялися німецькі винищувачі Eurofighter.

Зазначається, що німецькі пілоти встановили візуальний контроль над російськими безпілотниками, але наказу збити їх не отримали.