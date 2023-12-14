Переговори про вступ України до ЄС: Єврорада ухвалила історичне рішення

У четвер, 14 грудня, Європейська рада вирішила розпочати переговори щодо вступу до ЄС України. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

«Європейська рада вирішила розпочати переговори щодо вступу до ЄС з Україною та Молдовою. Надано статус кандидата Грузії. А з Боснією та Герцеговиною ЄС відкриє переговори, як тільки буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства. Я запросив Комісію надати звіт до березня з метою ухвалення такого рішення. Чіткий сигнал надії для їхніх людей та нашого континенту», - написав Мішель у Twitter.

На це рішення вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Перемога України. Перемога усієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює», — написав він у Twitter.