На окупованій Луганщині повертають мобільний інтернет

На окупованій Росією території Луганської області розпочали поетапне повернення мобільного інтернету. Про це повідомив місцевий мобільний оператор «МКС».



«Під час реалізації поновлення послуги, пріоритетним напрямком є збереження якості зв'язку. Тому відновлення мобільного інтернету на території Республіки буде поетапним та локальним», — зазначається у повідомленні.



У «МКС» розповіли, що роботи з підключення мобільного інтернету починаються з Луганська, подальший план із запуску послуги «виконуватиметься поетапно районами».



Зазначимо, що жителі Луганська 14 грудня справді писали у соцмережах, що у них з'явився мобільний інтернет. Раніше глава угрупування «ЛНР» Леонід Псічник анонсував включення мобільного інтернету після погодження рішення із силовиками.



Мобільний інтернет «ЛНР» відключила ще на початку лютого. Пасічник визнав, що його спеціально відключили через бойові дії.



Наприкінці квітня «ЛНР» включила мобільний інтернет, але 13 травня відключила його знову, пояснивши таке рішення обстрілами, що почастішали.