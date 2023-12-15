ЗСУ показали бій українського Bradley з російським БМП

Підрозділ 47 окремої механізованої бригади продемонстрував ближній бій Bradley із російським БМП біля села Степове на Донеччині. Відео опублікував WarArchive.



Зазначається, що бойова машина піхоти Bradley розстріляла російський БМП зблизька ще 12 грудня. На цьому напрямі тривають запеклі бої.



Українські захисники продовжують стримувати росіян у цьому районі, які намагаються оточити Авдіївку, завдаючи великих втрат окупантам.



Сили оборони України успішно відбили 23 атаки противника на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки на південь від Сєверного, Первомайського та Невельського.



Минулої доби, 14 грудня, російські окупанти в черговий раз обстріляли Костянтинівку та Новомихайлівку Донецької області.



Нагадаємо, у ніч проти 15 грудня 2023 р. противник атакував Україну ударними безпілотниками типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю.