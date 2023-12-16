CNN: при Трампі з Білого дому зникла папка з розвідданими про Росію

Папка, що містить суворо секретну інформацію, пов'язану з втручанням Росії у вибори США, зникла наприкінці президентства Дональда Трампа, пише CNN.



Це викликало тривогу серед співробітників розвідки, що деякі з найбільш ретельно охоронюваних секретів національної безпеки США та їхніх союзників можуть бути розкриті.



Співробітники розвідки у 2022 році повідомили керівників Сенатського комітету з розвідки про зниклі матеріали та зусилля уряду щодо їх пошуку.



Якісь із втрачених даних розсекретили, однак у ній були й необроблені розвіддані, зібрані Вашингтоном та його союзниками по НАТО про російських агентів, включаючи джерела та методи, які лягли в основу оцінки уряду США про те, що Володимир Путін прагнув допомогти Трампу перемогти на вибори 2016 року.



Востаннє папку бачили у Білому домі ближче до фінальних днів Трампа на посту. Експрезидент розпорядився доставити її туди, щоб він міг розсекретити багато документів, пов'язаних із розслідуванням ФБР щодо Росії.



Контроль за редагуванням найбільш конфіденційної інформації, щоб її можна було опублікувати, контролював тодішній глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз.



Усього за кілька хвилин до інавгурації Джо Байдена у січні 2021 року Медоуз поспішив до міністерства юстиції, щоб вручити відредаговану копію для останнього ознайомлення.



Мін'юст США досі не опублікував усі документи, копії опинились у Національному архіві. Одна з головних помічниць Медоузу Кессіді Хатчінсон у свідченнях у справі про захоплення Капітолія 6 січня 2021 року й у своїх мемуарах припустила, що він забрав невідредаговані матеріали.



За її словами, папка зберігалася в сейфі Медоуза, а вона бачила, як він виходив із документами з Білого дому. Трамп у квітні 2021 року в інтерв'ю для книги про своє президентство також говорив, що матеріали є у Медоуза.



Адвокат останнього Джордж Тервілігер III категорично заперечує, що його підзахисний неправильно поводився з будь-якою секретною інформацією в Білому домі, заявляючи, що будь-яке припущення про те, що Медоуз був відповідальний за зникнення секретної інформації, було категорично невірним.



Медоуз мав копію матеріалу з папки, передану принаймні консервативному письменнику Джону Соломону. Проте згодом усі копії вилучили.



Пізніше Соломон запросив документи у Національного архіву, але там заявили, що папка (у якій, згідно з позовом Соломона, налічується близько 2700 сторінок, з яких було розсекречено менш як 600), все ще знаходиться в Мін'юсті.