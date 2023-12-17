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Сили оборони відбили численні атаки РФ на сході та півдні — Генштаб

17 грудня 2023, 09:35

Сили оборони відбили численні атаки РФ на сході та півдні — Генштаб

Збройні сили України продовжують стримувати російських окупантів на сході та виснажують на півдні. Минулої доби на фронті сталося 89 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб у ранковому зведенні 17 грудня.

Загалом агресор завдав чотирьох ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню за позиціями ЗСУ та населеними пунктами.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без істотних змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 14 атак противника біля Сіньківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямі Сили оборони відбили шість атак окупантів у районі Серебрянського лісництва Луганської області та на схід від Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямі ЗСУ відбили 12 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Клищіївки та Андріївки Донецької області. Зазначається, що українська армія продовжує завдавати агресору втрат у живій силі та техніці, закріплюється на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямі Сили оборони продовжують стримувати російські війська, які не залишають спроб оточити Авдіївку. За добу успішно відбили 17 атак окупантів на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та 13 атак у районах Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар'їнському напрямі українська армія продовжує утримувати супротивника у районах Мар'їнки, Перемоги та Новомихайлівки Донецької області. Тут успішно відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямі агресор наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили 12 атак противника на захід від Новопокровки та Роботино Запорізької області.

«Водночас на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують агресора вздовж усієї лінії фронту», — наголосили в Генштабі.

У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогняної поразки тилам противника.

Минулої доби українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ вразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, два засоби протиповітряної оборони, 13 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.

Нагадаємо, вночі 17 грудня війська РФ випустили по території України крилату ракету «Іскандер-К,» керовану авіаційну ракету Х-59 та 20 ударних БПЛА типу Shahed. Сили ППО збили всі дрони та Х-59, а «Іскандер-К» не досяг цілі.

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