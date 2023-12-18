«Буде цікаво»: тренер «Шахтаря» відреагував на результати жеребкування Ліги Європи

У понеділок, 18 грудня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи-2023/24. За результатами жеребкування донецький «Шахтар» зіграє проти французького «Марселя».

Головний тренер «гірників» Маріно Пушич прокоментував результати жеребкування.

«Так, це добре відома команда, «Фейєнорд» грав із нею два роки тому. Складний опонент, гарна команда, великий клуб. На цьому рівні взагалі нема легких суперників. У Лізі Європи усі команди можуть виступати у Лізі чемпіонів. Задоволений результатом жеребкування буде дуже цікаво», - сказав Пушич.