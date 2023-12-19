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У росіян проблеми із виробництвом ракет: партизани розповіли деталі

19 грудня 2023, 09:12

У росіян проблеми із виробництвом ракет: партизани розповіли деталі

У Російській Федерації виникли проблеми із виробництвом крилатих ракет. Зокрема, Дубненський машинобудівний завод (Московська область) не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32. Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху «АТЕШ».

«Наші агенти у Дубненському машинобудівному заводі отримали доступ до документації та цінної інформації підприємства. До 10 листопада необхідно було виготовити 80 ракет, але зроблено фактично лише 61. Наше джерело з керівництва заводу повідомляє, що держзамовлення перевищувало можливості заводу більш ніж у 3 рази», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що термін виробництва перенесли до кінця грудня поточного року. Йдеться про виробництво ще 19 ракет.

Партизани з'ясували, що дані ракети поставляються до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310, Шайківка) і в/ч 35020-В гарнізону «Біла». В обох військових частинах на озброєнні стоять бомбардувальники Ту-22М3М спеціально переобладнані з Ту-22М3 для пуску ракет Х-32.

Нагадаємо, Збройні сили України здобули першу партію нових безпілотних літальних апаратів (БпЛА) AQ 400 Scythe. Вони дозволять завдавати ударів на сотні кілометрів у глибину Росії.

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