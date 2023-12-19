На базі «Азовмашу» окупанти хочуть створити «машинобудівний концерн» — ЦНС

Російські окупанти мають намір створити «машинобудівний концерн» на базі захопленого та знищеного Азовмашу. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначають у ЦНС, плани загарбників далекі від реальності, адже промисловий потенціал регіону самі росіяни знищили, і продовжують це робити.

До того ж, російські інженери, які прибудуть для відновлення знищеного промислового комплексу, стануть метою руху опору.

«Ніхто не залишиться анонімним і не уникне відповідальності», — йдеться у повідомленні.

Завод «Азовмаш» — один із найбільших машинобудівних концернів України в галузі вагонобудування, важкого та загального машинобудування. Він знаходиться в окупованому Маріуполі. На початку повномасштабного вторгнення частина українських військових, зокрема морські піхотинці 36-ї бригади, перебували на території заводу. Пізніше частина військовослужбовців приєдналася до бійців на «Азовсталі», а інша здалася в полон окупантам.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники планують збудувати котеджне містечко.