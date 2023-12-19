Росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії — ОВА

Російські окупаційні війська вночі здійснили артилерійський обстріл Нікополя, поранених та загиблих немає. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ближче до півночі агресор обстріляв Нікополь. Вдарив із важкої артилерії. Загиблих та поранених немає», — зазначив Лисак.

За його словами, відтоді у місті та в області було спокійно.

«Решта нічного часу минула без російських атак», — повідомив глава ОВА.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 грудня, російські окупанти чотири рази обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Постраждали двоє людей.