«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл постраждали 9 людей, є руйнування

В окупованому Донецьку обстріл. Фото: Олексій Кулемзін.

Сьогодні, 19 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку відбувся обстріл. Внаслідок атаки дев'ятеро людей отримали поранення, також є пошкодження. Про це повідомив «мер» міста Олексій Кулемзін.



За його інформацією, вранці стався обстріл у Петровському районі. Отримали поранення жінки 1962, 1981 та 2005 років народження. Також пошкоджено покрівлю та скління лікарні № 14.



Крім того, під атаку потрапив Київський район, зокрема, на вулиці Артема поранено жінок 1967, 1968 та 1977 років народження, на пр. Київський – чоловік 1932 року народження.



Так званий мер додав, що у багатоквартирному будинку сталося загоряння.



Також у будівлі гімназії № 70 та багатоквартирних будинках по вул. Артема, Університетській та пр. Київському порушено скління, постраждали фасади. Біля адміністративної будівлі на вул. Маршака пошкоджено автомобілі.



Кулемзін уточнив, що під час обстрілу Петровського району на вул. Добровольського отримали поранення жінки 1941 та 1950 років народження.



Нагадаємо, Ленінський район окупованого Донецька потрапив під обстріл вдень 14 грудня. Є попадання та жертви.