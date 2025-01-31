Окупанти у захопленому Маріуполі продають однокімнатні квартири за майже 80 тисяч доларів

Скільки коштує нове житло у тимчасово окупованому Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада

Російські окупанти займаються продажем квартир у тимчасово захопленому Маріуполі. За однокімнатну квартиру у новобудові потрібно буде віддати 76 тисяч доларів. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



«Окупанти рекламують новостворені іпотечні будинки у захопленому місті. Однокімнатну квартиру пропонують купити за 7,5 мільйона рублів, або 76 тисяч доларів. Водночас тисячі сімей маріупольців вже три роки живуть на вулиці», — йдеться в повідомленні.



Квартири продаються з «голими» стінами, без ремонту та меблів. При цьому рієлтори обіцяють мешканцям, що на них очікує гарний вигляд, море та «затишок».



Жителі окупованого міста обурені: «Хочеться плакати. У нашому будинку знесли два під'їзди, на відновлення... щось намагалися робити і тиша. І квартири у двох, які залишилися не кращими. А тут гроші знайшлись», «А нам де жити? Наших будинків немає. А нові тепер купувати треба?!», «З такою динамікою зростання цін скоро Москву обженемо».





Раніше ми писали, що жителі Маріуполя, які залишилися без житла в результаті бойових дій, які третій рік чекають обіцяного окупаційною владою нового житла, знову звернулися до Путіна. Цього разу кілька районів вишикувалися з плакатами «БОМЖІ».