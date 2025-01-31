У зруйнованій Попасній на Луганщині залишилося 250 жителів: населення міста скоротилося у 80 разів – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

Попри обіцянки, загарбники не організували регулярне підвезення технічної чи питної води до міста Попасна на Луганщині, де лишається близько 250 людей, тобто у 80 разів менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, у 20-тисячному місті росіяни ще під час штурму у 2022 році зруйнували систему водопостачання та інші об'єкти критичної інфраструктури.



«Відновлювати нічого не мають наміру, бо, за словами окупантів, це недоцільно. Люди, що залишилися, вже майже забули про існування електрики. Графік доставки води також ще не складений», – зазначив Лисогор.

Нагадаємо, що в окупованому Луганську знищують трамвайне сполучення.